УФАС по Башкирии оштрафовало Уральский банк реконструкции и развития

В Башкортостанское УФАС с жалобой на рекламу Уральского банка реконструкции и развития обратился уфимец. Ему поступило смс-сообщение с предложением открыть вклад по рекордно высокой ставке. Однако своего согласия на получение рекламы от банка он не давал.

По действующему законодательству, распространение рекламы по телефонной связи допускается только при условии предварительного согласия абонента на ее получение, пояснили в УФАС по региону.

«В ходе рассмотрения дела банк не представил доказательств того, что рекламные смс поступили абоненту с предварительного согласия, — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства. — Кроме того, в рекламе не указаны полные условия вклада (минимальная сумма открытия вклада, порядок пополнения и начисления процентов, порядок снятия денежных средств и т. д.), что является нарушением закона о рекламе».

После вмешательства антимонопольной службы банк исключил номер уфимца, обратившегося с жалобой в УФАС, из списка рассылок. За нарушение требований закона о рекламе банк также оштрафован на 100 тысяч рублей.

Как сообщал ранее «Башинформ», за аналогичную спам-рассылку УФАС по Башкирии оштрафовало банк «Открытие».