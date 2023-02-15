Президент РФ анонсировал отдельный национальный проект для развития БПЛА

Владимир Путин проанонсировал отдельный национальный проект для развития беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал в своих соцсетях министр промышленности и инноваций РБ Александр Шельдяев.

В каждом регионе России будут создавать научно-производственный центр по беспилотной авиации, строить инфраструктуру для широкого применения дронов. «В Башкирии мы и Центр стратегических инициатив республики эту работу ведут давно. Нужно ускоряться, и нам есть с чем», — отметил глава минпрома.

Уфимское ООО «Интегральные роботизированные технологии» не только производит беспилотные летательные аппараты, а также разрабатывает ПО для обработки данных воздушного мониторинга.

«Геоскан-Уфа» реализует проект по созданию радиоэлектронного технопарка «РВ-1», в рамках которого также будет разработка и производство БПЛА.

АО «КумАПП» реализует проект по созданию беспилотной авиационной системы вертолетного типа с МВМ 200 кг (БАС-200). Все эти проекты поддержаны минпромом.

«Параметры государственного гражданского заказа в части потребностей субъектов РФ в беспилотных авиационных системах обсудили сегодня на ВКС с участием специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, заместителя директора АНО «Агентство по технологическому развитию» Антона Подкуйко, представителей Государственной транспортной лизинговой компании и коллег из региональных министерств.

Один из тезисов — все 89 регионов РФ должны как можно быстрее сформировать спрос в БАСах и посчитать, сколько и каких беспилотников нужно производить.

Развитие беспилотной авиации в таких масштабах — это не просто новые производства, а целые заводы, испытательные центры. Это транспортная авиация, гигантские летательные аппараты, маневренные микро-БЛА. Для промышленности это очередной вызов и очередная же точка роста», — прокомментировал Александр Шельдяев.