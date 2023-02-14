В Татышлинском районе Башкирии заработал новый придорожный комплекс «Шелковый путь». Он расположен в очень популярном месте — вдоль дороги, которая является частью трассы Уфа - Пермь. Появился комплекс благодаря стараниям и настойчивости местного предпринимателя.

«В 2022 году Филус Гильфанов обратился с проектом строительства придорожного комплекса в администрацию Татышлинского района. Ему помогли. Теперь здесь работают кафе и гостиница. В перспективе — открыть технический центр по ремонту большегрузов, установить душевые кабины, стиральные машины для дальнобойщиков. Общая сумма вложений уже превысила 50 млн рублей», — рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Руководитель республики обратил внимание на то, что бизнес-шерифы по всей республике продолжают активно поддерживать предпринимателей. Помогают оформлять документы, получать землю и помещения, сопровождают проекты. Вся информация о них есть по ссылке.

«Работа по придорожному сервису для нас также остается в приоритете. В октябре 2020 года мы приняли концепцию его развития и с тех пор системно работаем в этом направлении. Ввели 129 новых объектов. Общий объем инвестиций — 1,8 млрд рублей. 164 объекта модернизировали — это еще 301 млн рублей. В прошлом году новые объекты появились в 48 районах — Иглинском, Аургазинском, Уфимском и других. Среди них — торговые объекты, СТО, заправки, общепит, гостиницы, автомойки», — написал Радий Хабиров.

Он также отметил, что для предпринимателей в этой сфере действует господдержка — возможность включить инвестпроект в перечень приоритетных, получить землю в аренду без торгов и субсидии на возмещение части затрат. Глава Башкирии добавил, что со строительством новых дорог внимание к объектам придорожного сервиса будет только усиливаться.