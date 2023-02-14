Новости Башкортостана и Уфы
73.86
+0.23
79.34
+0.66
85.27
-0.31
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 21:48

В ПФО на средства бюджетных кредитов реализуется 114 инфраструктурных проектов

В Приволжском федеральном округе на средства инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется 114 проектов, сообщил первый вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Еще 21 проект на стадии подготовки.

К наиболее крупным он отнес, в том числе, строительство транспортной развязки в Уфе - на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева, а также метро в Нижнем Новгороде и обход Тольятти с мостом через Волгу.

В целом среди запущенных в работу проектов – 46 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 44 объекта дорожного строительства, 9 - транспортной инфраструктуры, 3 - индустриальных парков, промышленных технопарков и особых экономических зон, 2 объекта социальной инфраструктуры, а также 4 закупки общественного транспорта и 6 мероприятий по технологическому присоединению к инженерным сетям.

Как сообщил гендиректор ППК «Фонд развития территорий» (оператор программы ИБК) Ильшат Шагиахметов, инфраструктурные бюджетные кредиты предоставлены 13 регионам ПФО. Общая сумма выделенных средств – более 206,5 млрд руб., из них 70,2 млрд руб. уже освоены в 2021–2022 годах.

Так, введены в эксплуатацию 13 объектов инженерно-коммунальной и дорожной инфраструктуры (Чувашия, Пензенская область, Татарстан) и закуплено 198 автобусов - для Кировской Оренбургской областей и Башкортостана.

Общий объём средств ИБК по Российской Федерации на период 2021–2025 годов составляет 1 трлн рублей. При этом, согласно правилам отбора, каждый субъект РФ самостоятельно определял для себя приоритетные проекты для реализации.

Как сообщал Башинформ, автобусы были закуплены для связи микрорайонов с центром Уфы. Сначала на аукционе были приобретены 63 автобуса вместимостью до 105 человек, и на сэкономленные на торгах средства — еще 7. Общая стоимость 70 автобусов составила порядка 1 млрд руб..

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика