В ПФО на средства бюджетных кредитов реализуется 114 инфраструктурных проектов

В Приволжском федеральном округе на средства инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется 114 проектов, сообщил первый вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Еще 21 проект на стадии подготовки.

К наиболее крупным он отнес, в том числе, строительство транспортной развязки в Уфе - на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева, а также метро в Нижнем Новгороде и обход Тольятти с мостом через Волгу.

В целом среди запущенных в работу проектов – 46 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 44 объекта дорожного строительства, 9 - транспортной инфраструктуры, 3 - индустриальных парков, промышленных технопарков и особых экономических зон, 2 объекта социальной инфраструктуры, а также 4 закупки общественного транспорта и 6 мероприятий по технологическому присоединению к инженерным сетям.

Как сообщил гендиректор ППК «Фонд развития территорий» (оператор программы ИБК) Ильшат Шагиахметов, инфраструктурные бюджетные кредиты предоставлены 13 регионам ПФО. Общая сумма выделенных средств – более 206,5 млрд руб., из них 70,2 млрд руб. уже освоены в 2021–2022 годах.

Так, введены в эксплуатацию 13 объектов инженерно-коммунальной и дорожной инфраструктуры (Чувашия, Пензенская область, Татарстан) и закуплено 198 автобусов - для Кировской Оренбургской областей и Башкортостана.

Общий объём средств ИБК по Российской Федерации на период 2021–2025 годов составляет 1 трлн рублей. При этом, согласно правилам отбора, каждый субъект РФ самостоятельно определял для себя приоритетные проекты для реализации.

Как сообщал Башинформ, автобусы были закуплены для связи микрорайонов с центром Уфы. Сначала на аукционе были приобретены 63 автобуса вместимостью до 105 человек, и на сэкономленные на торгах средства — еще 7. Общая стоимость 70 автобусов составила порядка 1 млрд руб..