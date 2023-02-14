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Вчера, 19:20

В Башкирии производство сахара из собственного сырья выросло на 41%

Минсельхоз РБ
Фото:Минсельхоз РБ

Два сахарных завода Башкирии завершили переработку сахарной свеклы урожая 2022 года. Из 1,35 млн тонн корнеплодов произведено 203,7 тыс. тонн сахара — на 41% больше, чем в 2021 году. Глава минсельхоза РБ Ильшат Фазрахманов прокомментировал, что «производство сахара выросло благодаря профессиональному росту аграриев, применению новых технологий, увеличению посевных площадей и хорошим погодным условиям».

Кроме того, оба сахарных завода республики прошли масштабную реконструкцию, после чего их производственные мощности выросли почти в полтора раза — в «Раевсахаре» до 5,5 тыс. тонн свеклы в сутки, ЧСЗ — до 6 тыс. тонн сырья в сутки.

«Оба инвестпроекта были рассмотрены и получили одобрение на „Инвестчасе“ с участием Главы региона Радия Хабирова. Предприятия получили льготные инвестиционные кредиты и субсидии на приобретение оборудования в рамках республиканской программы модернизации технического парка АПК», — напомнили в минсельхозе РБ. 

Как сообщал Башинформ, в рамках указанной программы инвесторам возмещают до 50% затрат на приобретение техники и оборудования.  Программа льготного кредитования предприятий АПК предполагает получение кредита сроком от 2 до 15 лет, без лимитов по сумме.

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