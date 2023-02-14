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Сегодня, 10:43

Статистики сообщили новые данные о финансовом состоянии организаций Башкирии

архив «Башинформа»
Фото:архив «Башинформа»

Башкортостанстат обновил официальные статистические данные о финансовом состоянии организаций республики на 1 декабря 2022 года.

По данным статистиков, за 11 месяцев прошлого года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций без учета субъектов малого предпринимательства, банков, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций в действующих ценах составил 349,4 млрд рублей, что примерно на уровне января-ноября 2021 года.

В частности, 821 организация Башкирии получила прибыль в размере 371,8 млрд рублей, 271 организация — убыток на сумму 22,4 млрд рублей.

Наибольшая сумма сальдированной прибыли получена предприятиями в обрабатывающих производствах — 241,1 млрд рублей (91,1% к январю-ноябрю 2021 года), торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 41,3 млрд рублей (в 2 раза), обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха — 16,2 млрд рублей (124,3%), добыче полезных ископаемых — 13,7 млрд рублей (81,5%), профессиональной, научной и технической деятельности — 13,7 млрд рублей (112,7%).

Доля прибыльных организаций за январь–ноябрь 2022 года составила 75,2% против 75,7% за 11 месяцев 2021 года.

Как сообщал ранее «Башинформ», по стоимости активов организаций Башкирия занимает четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа.

Автор:Вероника Никитина
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