Восемь компаний Башкирии стали участниками Акселератора по промышленному туризму

Восемь компаний из Башкирии стали участниками II Всероссийского акселератора по промышленному туризму (проводят Агентство стратинициатив и Российская академия народного хозяйства). На основе программы Акселератора разрабатывается региональная Стратегия развития промышленного туризма, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Уже принимают туристов БХП «Агидель», индустриальные парки «Уфимский» и «Промцентр», Приуфимская ТЭЦ, Павловская ГЭС, «Полиэф», «Благовещенский хлеб», Благовещенский арматурный завод.

Последний — бывший медеплавильный. В Башкирии сохранилось несколько таких объектов исторического промышленного наследия.

Это: Белорецкий и Тирлянский металлургические заводы, Богоявленский медеплавильный завод в Красноусольском и позднее созданный на его базе Красноусольский стекольный завод, Преображенский медеплавильный завод в Зилаире, Верхоторский медеплавильный завод в Ишимбайском районе, Воскресенский медеплавильный завод в геопарке «Торатау» (является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения). У всех них есть туристический потенциал, считают эксперты отрасли.

«Туристический потенциал у таких объектов, несомненно, есть, — прокомментировала Башинформу турагент компании „Крутые выходные“ Елена Лобова. — У каждого из них интереснейшая история. Вместе с тем это старинная промышленная архитектура, которая была очень эстетичной и до сих пор таковой остается. Также немаловажно, что все эти объекты находятся неподалеку от крупных населенных пунктов, а значит, реально включить их в однодневный тур. Вот только организовывать промышленный туризм, по нашему опыту, не так просто: как правило, посетить завод с экскурсией можно только по предварительному согласованию и в рабочее время администрации завода. Это будние дни с 9 до 17 часов. Наверное, для школьников это реально. А основной поток взрослых отдыхающих приходится на выходные».

В региональном перечне объектов культурного значения находятся 5,7 тыс. объектов, из них 88 — промышленные (1,5%). Самые важные из них — указанные здесь объекты, согласно Стратегии сохранения и развития индустриального наследия до 2035 года. Программа в том числе подразумевает создание условий для консервации и реставрации этих памятников истории.