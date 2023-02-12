В Уфе по договорам комплексного развития территорий построят 950 тысяч квадратных метров жилья

В прошлом году в Уфе был заключен первый договор комплексного развития территории в рамках которого частный инвестор производит расселение аварийного жилья и строит на его месте современные микрорайоны с комфортными условиями. Как сообщают в администрации города, в планах на этот год – заключение договоров ещё на 6 таких территорий площадью более 90 гектаров с объёмом жилой застройки 950 тысяч квадратных метров. В целом, градостроительный потенциал на территориях комплексного развития оценивается в 5,5 миллиона квадратных метров жилья.

Напомним, за 2022 год в Уфе построен 1 миллион 170 тысяч квадратных метров жилья, что стало абсолютным рекордом за всю историю города, включая советский период. Предыдущий рекорд 2021 года был улучшен на 2 тысячи квадратных метров. В сравнении с допандемийным 2019 годом показатели строительной отрасли возросли на 60%.

В перспективе ближайших десяти лет Уфа должна выйти на уровень строительства 3 миллионов квадратных метров жилья.

Жилому строительству будут способствовать проекты комплексного развития территорий, которые уже реализуются в Уфе и Нефтекамске. Для подготовки инженерной инфраструктуры действует программа «Стимул», в рамках которой из федерального бюджета выделены субсидии на 7,2 миллиарда рублей. Кроме того, республика привлекла инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 19,6 миллиарда рублей. В комплексе такая поддержка обеспечит инженерной инфраструктурой строительство и ввод в эксплуатацию 7,5 миллиона квадратных метров жилья.

Активизации строительной отрасли будет способствовать и начавшееся в республике разумное упрощение административных барьеров для застройщиков, которые порой вынуждены годами получать разрешения на строительство.