Новости Башкортостана и Уфы
72.79
0
78.05
0
86.49
+1.99
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 16:00

В Уфе по договорам комплексного развития территорий построят 950 тысяч квадратных метров жилья

В прошлом году в Уфе был заключен первый договор комплексного развития территории в рамках которого частный инвестор производит  расселение аварийного жилья и строит на его месте современные микрорайоны с комфортными условиями. Как сообщают в администрации города, в планах на этот год – заключение договоров ещё на 6 таких территорий площадью более 90 гектаров с объёмом жилой застройки 950 тысяч квадратных метров. В целом, градостроительный потенциал на территориях комплексного развития оценивается в 5,5 миллиона квадратных метров жилья.

Напомним, за 2022 год в Уфе построен 1 миллион 170 тысяч квадратных метров жилья, что стало абсолютным рекордом за всю историю города, включая советский период. Предыдущий рекорд 2021 года был улучшен на 2 тысячи квадратных метров. В сравнении с допандемийным 2019 годом показатели строительной отрасли возросли на 60%.

В перспективе ближайших десяти лет Уфа должна выйти на уровень строительства 3 миллионов квадратных метров жилья.

Жилому строительству будут способствовать проекты комплексного развития территорий, которые уже реализуются в Уфе и Нефтекамске. Для подготовки инженерной инфраструктуры действует программа «Стимул», в рамках которой из федерального бюджета выделены субсидии на 7,2 миллиарда рублей. Кроме того, республика привлекла инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 19,6 миллиарда рублей. В комплексе такая поддержка обеспечит инженерной инфраструктурой строительство и ввод в эксплуатацию 7,5 миллиона квадратных метров жилья.

Активизации строительной отрасли будет способствовать и начавшееся в республике разумное упрощение административных барьеров для застройщиков, которые порой вынуждены годами получать разрешения на строительство.

 

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика