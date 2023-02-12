Питьевой водой систем центрального водоснабжения обеспечено 88,9% жителей Башкирии

Наша республика занимает лидирующие позиции среди регионов РФ по реализации национальных проектов. Так, к примеру, в целях улучшения питьевого водоснабжения Башкортостан с 2019 года принимает участие в федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому нам удалось привлечь федеральные средства в объеме более 4 млрд. рублей.



По данным министерства ЖКХ РБ, с начала реализации программы построено 9 объектов водоснабжения, что в свою очередь позволило обеспечить качественной питьевой водой население в 7 муниципальных образованиях республики. Если говорить о процентном соотношении, то на сегодняшний день доля населения в РБ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения составляет 88,9%.



В 2023 году работа в этом направлении продолжится. В мероприятиях федерального проекта примут участие 9 муниципальных образований республики – Альшеевский, Бирский, Кугарчинский, Туймазинский, Хайбуллинский, Уфимский, Краснокамский, Чишминский районы и городской округ Уфа. На эти цели предусмотрено выделение из федерального бюджета более 1,18 млрд рублей.



К концу 2024 года в планах обеспечить 91,8% населения Башкирии качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.