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Сегодня, 16:13

В Башкирии задолженность предприятий ЖКХ за тепловую энергию снизилась на 3%

Задолженность предприятий ЖКХ Башкирии за энергоресурсы в январе 2023 года составила более 4,65 млрд руб., сообщила на коллегии ведомства и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Из них 2,9 млрд руб. приходится на тепловую энергию (снижение на 3%), 334 млн руб. — на газ (снижение на 33%). Суммарно более 1 млрд руб. этого долга приходится на районные УЖХ Уфы.

Долги за электроэнергию составили 1,4 млрд руб., по сравнению с началом 2022 года сумма выросла на 200 млн руб. Здесь основные должники — управляющие компании и ТСЖ  с задолженностью свыше 1,12 млрд руб., водоканалы и тепловые сети (317 млн руб.).

В целом задолженность потребителей перед ресурсоснабжающими организациями составила 14,7 млрд руб. (+430 млн руб. к прошлому году), из них на население приходится половина — 7 млрд руб.

Управляющие компании и товарищества собственников жилья (исполнители услуг) задолжали 6,9 млрд руб., коммерческие потребители — 0,6 млрд. руб., бюджетные организации — 0,2 млрд руб.

Коммунальные организации ежегодно получают финансовую поддержку, отметила глава ведомства.  В 2022 году объем помощи республиканского бюджета составил почти 1,29 млн руб. (на 150 млн руб. больше, чем в 2021).  На подготовку к зиме 87 организаций 52 муниципалитетов получили 971,4 млн руб. В текущем году запланировано поддержать коммунальщиков на 983 млн руб., при этом производственные  траты составят почти 1,247 млн руб.

«Бюджетные средства ограничены, и муниципалитетам нужно эффективно использовать имеющиеся ресурсы, а коммунальным предприятиям — активнее привлекать на модернизацию внебюджетные средства», — сказала и. о. министра ЖКХ.

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