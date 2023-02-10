Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
85.71
+1.21
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 15:12

В Башкирии разработали электронный каталог продуктов питания для госзакупок

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

В Башкирии для удобства проведения госзакупок будут оцифрованы каталоги товаров, работ и услуг.

Уже оцифрован каталог продуктов питания для социальной сферы школ, детсадов, больниц, интернатов.

«В Региональную информационную систему в сфере закупок внесено более 380 позиций. Это описание закупок по мясным продуктам, хлебобулочным изделиям, крупам, овощам, фруктам и другим основным продуктам питания. При формировании закупок данные из каталога будут применяться заказчиками в цифровом формате по одному нажатию кнопки», – рассказала «Башинформу» председатель Госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланова. 

Следующим этапом станет оцифровка позиций каталога товаров, работ и услуг по горюче-смазочным материалам, услугам охраны и уборки, мебели и канцтоваров – более 1500 позиций.  

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика