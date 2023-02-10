В Башкирии разработали электронный каталог продуктов питания для госзакупок

В Башкирии для удобства проведения госзакупок будут оцифрованы каталоги товаров, работ и услуг.

Уже оцифрован каталог продуктов питания для социальной сферы школ, детсадов, больниц, интернатов.

«В Региональную информационную систему в сфере закупок внесено более 380 позиций. Это описание закупок по мясным продуктам, хлебобулочным изделиям, крупам, овощам, фруктам и другим основным продуктам питания. При формировании закупок данные из каталога будут применяться заказчиками в цифровом формате по одному нажатию кнопки», – рассказала «Башинформу» председатель Госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланова.

Следующим этапом станет оцифровка позиций каталога товаров, работ и услуг по горюче-смазочным материалам, услугам охраны и уборки, мебели и канцтоваров – более 1500 позиций.