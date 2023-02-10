Ключевая ставка сохранена на уровне 7,5% - Банк России

Ключевая ставка сохраняется на уровне 7,5%, сообщает Центробанк по итогам совета директоров Банка России 10 февраля.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза. Хотя люди по-прежнему проявляют осторожность, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски. При их повышении будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - говорится в релизе регулятора.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в текущем году составит 5-7%.