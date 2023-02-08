В Уфе уточнен список домов, попавших в программу «Башкирские дворики» на 2023 год

В Уфе продолжится реализация республиканской программы «Башкирские дворики». В 2023 году планируется комплексно благоустроить 17 дворовых территорий, которые объединяют 58 многоквартирных домов. Перечень адресов был уточнен.

Проектно-сметная документация разработана. На данный момент ведется подготовка к проведению конкурсных процедур для определения подрядных организаций. Работы начнутся при наступлении благоприятного сезона.

Напомним, что в адресный перечень включаются дворовые территории с максимальным износом асфальтобетонного покрытия и общим состоянием двора. При этом, безусловно, учитываются обращения и пожелания жителей.

В рамках программы выполняется ремонт асфальтового покрытия, замена бордюров, расширяются проезды и парковочные зоны, обновляются тротуары и пешеходные дорожки. Обустраиваются детские игровые и спортивные площадки с травмобезопасным резиновым покрытием, устанавливаются новые скамейки, урны, современные площадки для сбора мусора, дополнительные опоры уличного освещения и новые энергосберегающие светильники, система видеонаблюдения.

Кроме того, благодаря синхронизации графиков, параллельно проводится необходимый ремонт теплосетей на территории дворов. Управляющие компании, в свою очередь, ремонтируют входные группы подъездов и приводят в надлежащее состояние все постройки, расположенные во дворах.

По итогам ремонтных работ организуются праздники двора, которые направлены на возрождение и развитие культуры добрососедства. Взаимодействие друг с другом, с управляющей компанией в решении вопросов благоустройства приносит свои плоды в виде красивых и удобных дворов, не оставляющих равнодушными ни взрослых, ни детей.

Программа комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики» рассчитана на шесть лет (2019-2024 годы) и направлена на обеспечение доступной комфортной среды на дворовых территориях и создание благоприятных условий проживания для граждан. Реализация осуществляется на условиях софинансирования из республиканского и городского бюджетов с привлечением средств собственников жилых помещений.