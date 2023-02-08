Уфа вошла в пятёрку лидеров среди городов ПФО по объёмам многоквартирного строительства

В 2022 году на территории Приволжского федерального округа построено около 83 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью около 12 млн кв. метров. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них порядка 2 млн кв. метров введено в Республике Башкортостан. На регионы Поволжья приходится более 21% от ввода частного жилья в России. Об этом на конференции «Развитие жилищного строительства в ПФО» сообщила заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

- Набранные темпы ввода жилья стали возможными благодаря участию в федеральных программах, поддержке строительной отрасли со стороны государства, а также развитию льготного ипотечного кредитования. По сельской ипотеке Башкортостан занимает лидирующие позиции стране, - отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Егор Родин.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минстроя РБ, доля индивидуальных домов в общем вводе жилья в ПФО составляет 64% и превышает среднероссийский показатель. В ПФО на деревянные дома приходится до 28% от всего введенного ИЖС. Чаще всего такие дома строят в Республике Башкортостан (54%).

- Повышению спроса на частное домостроение способствуют распространение на этот сегмент льготных ипотечных программ. По итогам прошлого года выдача ипотеки на строительство индивидуальных домов в стране выросла втрое – до 33 тыс. кредитов, - отметила Екатерина Власова.

В сегменте многоквартирного жилья в регионах ПФО сегодня строится более 14,5 млн квадратных метров, из них 93% — c использованием счетов эскроу. Темпы перехода строительства на проектное финансирование в Поволжье несколько выше общероссийских — в среднем по стране 90% жилья уже возводится с эскроу. Всего в стадии строительства в ПФО сейчас находится порядка 1,5 тыс. многоквартирных домов 281 тыс. квартир, при этом более половины всего строительства ведется в пяти городах, в том числе в Уфе.