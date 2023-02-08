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Сегодня, 13:17

Новая памятная монета Банка России - «Драматург Александр Островский»

Банк России
Фото:Банк России

К 200-летию драматурга-классика Александра Островского Банк России выпустил в обращение новую памятную монету серии «Выдающиеся личности».

Номинал монеты — 2 рубля. Тираж выпуска - 3 тыс. Материал — серебро 925 пробы.

Александр Островский внес огромный вклад в развитие русского национального театра. Его перу принадлежит 47 пьес, многие из которых до сих пор входят в репертуар российских театров.

Как сообщал «Башинформ», к юбилею Федора Шаляпина ЦБ выпустил аналогичную памятную монету в честь легендарного певца, чья оперная карьера началась в Уфе.

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