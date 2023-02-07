Ак Барс Лизинг увеличил лимиты финансирования по экспресс-продуктам до 150 млн рублей

Воспользоваться указанными объемами финансирования могут клиенты, которые ведут бизнес более одного года. Продукты подойдут для финансирования автотранспортных средств, спецтехники, промышленного оборудования, подвижного состава и недвижимости.

Срок принятия решения составит от 3 до 5 рабочих дней. Финансирование предоставляется до 5 лет с минимальными авансами.

Также клиентам Ак Барс Лизинга доступно финансирование на индивидуальных условиях по суммам и ставкам, сроком до 10 лет.

Кроме того, компания стала участником программы субсидирования дорожно-строительной техники и оборудования Минпромторга России, которая подразумевает компенсацию части затрат на авансовый платеж клиента. Чистая экономия для клиента Ак Барс Лизинга составляет до 10% от стоимости имущества и не более 500 тыс. рублей за каждую единицу.

Ак Барс Лизинг — дочерняя компания Ак Барс Банка, созданная в 2003 году. Уже 20 лет компания успешно реализует лизинговые проекты по всей России и финансирует все возможные предметы лизинга: легковой и грузовой транспорт, спецтехника, оборудование, недвижимость, подвижной состав, авиа и водный транспорт.

Узнать подробности и подать заявку на лизинг можно по ссылке.