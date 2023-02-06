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Вчера, 16:17

Жители Башкирии могут оценить работу и составить рейтинг своей управляющей жилищной компании

Каждый житель республики - собственник помещения многоквартирного дома может оценить работу своей управляющей организации. Рейтинг управляющих компаний составляется на основе данных о 429 управляющих компаний, у которых есть дома в управлении. Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ.

При формировании метрики учитываются оценки жителей многоквартирных домов по различным направлениям: качество услуг, оперативность, прозрачность деятельности, качество обслуживания, вежливость.

В настоящее время по инициативе государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору, министерства цифрового развития государственного управления Башкортостана разработан программный продукт для проведения такой оценки, для просмотра можно пройти по ссылке: https://uk02.bashkortostan.ru/.

Жители могут сравнить показатели своей управляющей компании с показателями других организаций и в случае низкого места в рейтинге принять решение о выборе другой управляющей компании или иного способа управления домом: создание товарищества собственников недвижимости или переход на непосредственный способ управления домом.

В отношении УК с низким рейтингом госкомитетом по жилищному и строительному надзору инициируются меры, направленные на исполнение требований законодательства. Рейтинг также принимается во внимание при планировании проведения плановых проверок юридических лиц на предстоящий год.

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