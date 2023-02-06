Власти Башкирии напомнили об ответственности за несвоевременную очистку крыш

Обильные снегопады и резкие перепады температуры воздуха способствуют образованию снежных навесов и ледяных наростов на кровлях зданий. Министерство ЖКХ республики напоминает управляющим компаниям и собственникам торгово-офисных зданий о необходимости своевременной уборки крыш своих зданий и ответственности за нарушения.

Согласно 6.8. КоАП РБ, непринятие мер по очистке от снега и льда фасадов, карнизов крыш влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 15 000 до 20 000 рублей.