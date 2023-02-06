В Башкирии за неделю произошли 3 коммунальные аварии, устранение которых превысило допустимое время

За минувшую неделю в Башкирии произошло три случая аварийного отключения коммунальных ресурсов с превышением допустимой продолжительности перерыва их предоставления. Все три случая зафиксированы в Уфе, доложила на оперативном совещании правительства в ЦУРе и. о. министра ЖКХ региона Ирина Голованова.

«31 января в Советском районе для устранения технологического повреждения на подающем теплопроводе была приостановлена подача горячей воды. Под отключением оказались пять многоквартирных домов, 1 670 потребителей. Продолжительность отключения составила 11,5 часов», — рассказала на совещании правительства Ирина Голованова.

2 февраля в Орджоникидзевском районе в связи повреждением водопроводной сети произошло аварийное отлучение холодного и горячего водоснабжения. Под отключением оказались 13 многоквартирных домов. Продолжительность отключения составила 8 часов.

Еще одна авария произошла 3 февраля в Кировском районе. Для устранения повреждения в водопроводной сети была приостановлена подача холодного водоснабжения в 7 многоквартирных домах. Продолжительность отключения составила 10,5 часов.

Также в Уфе зарегистрировано 8 отключений коммунальных ресурсов, где устранение аварий завершено в пределах нормы времени. Под отключением оказались 28 домов, в которых проживает более 7 тысяч человек.

По всем этим случаям ремонтные работы завершены, подача коммунальных ресурсов полностью восстановлена, отметила Голованова.

Руководитель минЖКХ республики доложила о работе по содержанию улично-дорожной сети. По ее словам, на прошлой неделе на указанном участке было задействовано 1 654 единицы техники и 3 525 дворников.