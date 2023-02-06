В Башкирии утверждена новая программа поддержки местных инициатив по развитию инфраструктуры

Постановлением правительства республики в Башкирии утверждена новая редакция условий реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ). Изменения касаются ряда моментов проведения конкурсных отборов и выделения средств.

В основе программы лежит концепция непосредственного вовлечения граждан в решение вопросов местного значения и, в частности, в решение о выборе приоритетных направлений расходования части бюджетных средств на муниципальном, региональном уровне, а также последующий контроль за реализацией этих решений.

По новым правилам количество конкурсных заявок на развитие инфраструктуры зависит от размера населенного пункта. Поселения, имеющие менее 10 тысяч жителей, могут подать не более одной заявки, а город-миллионник – до 100. Республиканские субсидии на реализацию проектов предоставляются при условии софинансирования не менее 5% его стоимости со стороны бюджета муниципалитета и не менее 2% со стороны жителей. Размер субсидии на реализацию одного проекта не должен превышать 1,2 миллиона рублей. Это на 200 тысяч больше, чем было ранее.

В 2023 году из бюджета республики на реализацию программы ППМИ будет направлено 500 миллионов рублей (на 100 млн больше, чем в 2022-м). Координатором в реализации программы в республике выступает Центр изучения гражданских инициатив научно-образовательного центра.