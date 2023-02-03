В центре Уфы построят еще одну жилую высотку

Власти Уфы по результатам общественных слушаний разрешили изменить условно разрешенный вид земельного участка в квартале улиц К. Маркса - Революционной - Аксакова - Достоевского, по адресу К. Маркса, 63/1 (помещение КПП возле Медико-санитарной части МВД по РБ).

Теперь вид использования изменен на ««Многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)», говорится в документе мэрии. Площадь участка - более 31,5 тыс. кв. м, его кадастровая стоимость на декабрь 2022 года — почти 128 млн руб., по данным сервисов Росреестра.