Трансфер для сотрудников, «карусель» для буренок - как в Башкирии реализуется инвестпроект АПК

Крупнейший молочный холдинг в России «ЭкоНива» ввел в эксплуатацию животноводческий комплекс «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе. Сегодня с его деятельностью в рамках рабочей поездки ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Это крупнейший проект в сфере молочного животноводства, реализованный на территории республики. Соглашение о его реализации заключили в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2019».
Комплекс, рассчитанный на 2800 коров и 3200 голов молодняка, построен при финансовой поддержке «Россельхозбанка». Общие инвестиции превысили 3,1 млрд рублей.
Президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр во время экскурсии рассказал, что в состав комплекса вошли три коровника, телятники, площадки для содержания молодняка, склад кормов, санпропускник. На предприятии внедрена система бережного беспривязного содержания животных. Для эффективного управления стадом и его кормления на комплексе используются современные специализированные программы, в том числе собственной разработки – EkoFeed. Идентификация животных происходит посредством считывания чипов с унифицированными номерами.
Глава республики осмотрел телятник и площадки для молодняка, склад кормов.
Все поголовье комплекса – это высокоудойные коровы голштинской породы. В настоящее время здесь производится 87,5 тонны молока в сутки. Среднесуточные надои составляют 31,2 кг молока в физическом весе на одну фуражную корову и 34,1 кг на одну дойную корову.
На «Семено-Макарово», как и на всех современных молочных комплексах группы «ЭкоНива», установлено доильное оборудование «Карусель». Устройство представляет собой круговую платформу на бетонном основании, которое позволяет одновременно доить 72 коровы. Процесс доения животных проходит максимально комфортно. После каждого животного доильный аппарат стерилизуется автоматически, безо всякого вмешательства человека.
Реализация проекта позволила создать 128 новых рабочих мест. Большая часть сотрудников, которые трудятся на предприятии, моложе 40 лет. Для них созданы комфортные условия пребывания: работает столовая, организован корпоративный транспорт. В хозяйстве проходят производственную практику студенты БГАУ и отраслевых колледжей. Кроме того, в 2021 году ГК «ЭкоНива» участвовала в софинансировании строительства многоквартирного дома в селе Ермекеево, рядом с которым расположен комплекс. В результате восемь сотрудников предприятия получили жилье.
Глава республики поблагодарил Штефана Дюрра за завершение реализации большого проекта, отметив, что «ЭкоНива» и дальше будет активно сотрудничать с республикой в агропромышленной сфере.
Площадь сельхозугодий «Северной Нивы Башкирии» составляет 20 000 гектаров. Из них 7500 га – кормовые, 12 500 га – товарные культуры. В хозяйстве выращивают пшеницу, ячмень, лен, чечевицу, подсолнечник, кукурузу, люцерну.
По словам президента компании, в планах у компании организовать переработку продукции на территории республики.
«Одна из ключевых задач, которую мы перед собой ставим, думая о развитии, – это, прежде всего, создание комфортных условий для работы и жизни на селе. Чтобы люди могли не только успешно и с удовольствием трудиться, но и учиться, проводить досуг, жить. Уверен, что молочный комплекс «ЭкоНивы» в Ермекеевском районе Башкирии станет серьезной точкой роста для всей западной части республики, обеспечив дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий региона», – считает президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.
В животноводческом комплексе работает более 300 человек, средняя зарплата составляет более 54 тысяч рублей.