Трансфер для сотрудников, «карусель» для буренок - как в Башкирии реализуется инвестпроект АПК

Все поголовье комплекса – это высокоудойные коровы голштинской породы. В настоящее время здесь производится 87,5 тонны молока в сутки. Среднесуточные надои составляют 31,2 кг молока в физическом весе на одну фуражную корову и 34,1 кг на одну дойную корову.

На «Семено-Макарово», как и на всех современных молочных комплексах группы «ЭкоНива», установлено доильное оборудование «Карусель». Устройство представляет собой круговую платформу на бетонном основании, которое позволяет одновременно доить 72 коровы. Процесс доения животных проходит максимально комфортно. После каждого животного доильный аппарат стерилизуется автоматически, безо всякого вмешательства человека.

Реализация проекта позволила создать 128 новых рабочих мест. Большая часть сотрудников, которые трудятся на предприятии, моложе 40 лет. Для них созданы комфортные условия пребывания: работает столовая, организован корпоративный транспорт. В хозяйстве проходят производственную практику студенты БГАУ и отраслевых колледжей. Кроме того, в 2021 году ГК «ЭкоНива» участвовала в софинансировании строительства многоквартирного дома в селе Ермекеево, рядом с которым расположен комплекс. В результате восемь сотрудников предприятия получили жилье.

Глава республики поблагодарил Штефана Дюрра за завершение реализации большого проекта, отметив, что «ЭкоНива» и дальше будет активно сотрудничать с республикой в агропромышленной сфере.

Площадь сельхозугодий «Северной Нивы Башкирии» составляет 20 000 гектаров. Из них 7500 га – кормовые, 12 500 га – товарные культуры. В хозяйстве выращивают пшеницу, ячмень, лен, чечевицу, подсолнечник, кукурузу, люцерну.

По словам президента компании, в планах у компании организовать переработку продукции на территории республики.

«Одна из ключевых задач, которую мы перед собой ставим, думая о развитии, – это, прежде всего, создание комфортных условий для работы и жизни на селе. Чтобы люди могли не только успешно и с удовольствием трудиться, но и учиться, проводить досуг, жить. Уверен, что молочный комплекс «ЭкоНивы» в Ермекеевском районе Башкирии станет серьезной точкой роста для всей западной части республики, обеспечив дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий региона», – считает президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

В животноводческом комплексе работает более 300 человек, средняя зарплата составляет более 54 тысяч рублей.