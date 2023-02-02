В Башкирии федеральную трассу Уфа - Оренбург расширят до четырех полос

В Башкирии планируют расширить до четырех полос федеральную автодорогу Р-240 Уфа — Оренбург на обходе города Стерлитамака. Об этом сегодня говорили во время рабочего совещания, посвященного развитию дорожного строительства региона, с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.

Было отмечено, что на этом участке интенсивность транспортного потока растет с каждым годом. По показаниям приборов максимальная интенсивность транспортного потока на данном участке составляет более 15 тысяч автомобилей в сутки. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана, есть положительное заключение экспертизы.

«Роман Витальевич нас поддержал в необходимости этого. Просто это дорога, которая коснётся судьбы, комфорта жителей трёх городов как минимум — Ишимбая, Салавата, Стерлитамака, и это очень будет здорово. Мы решили все организационные вопросы с отведением земельных участков. Это очень долгая бюрократия. Мы запроектировали эту дорогу. Мы вышли из экспертизы, мы ждём сейчас финансирования и сразу начнём эту дорогу делать», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».

По мнению Романа Новикова, эта часть трассы имеет важное значение для улучшения безопасности дорожного движения, снижения ДТП и комфортного передвижения.

«Это важный объект, будем смотреть, как к нему подступаться», — сказал руководитель Федерального дорожного агентства.

Напомним, о планах по расширению до четырех полос и реконструкции данного участка трассы Р-240 длиной 23 км Радий Хабиров рассказал «Башинформу» в прошлом году. Стоимость строительства может составить более 4 млрд рублей.