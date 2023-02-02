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Сегодня, 07:33

Бойцам СВО и членам их семей банки оформили кредитные каникулы на 63,6 млрд рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В России с конца сентября и до 31 декабря 2022 года банки оформили бойцам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 63,6 млрд рублей.

Кроме того, в октябре–декабре прошлого года предоставлены кредитные каникулы на 395,5 млн рублей по 0,4 тысячи кредитов малого и среднего бизнеса, владельцы которого были мобилизованы.

Как выяснил «Башинформ», Банк России получил в прошлом году почти тысячу жалоб от военнослужащих и членов их семей на отказы в предоставлении кредитных каникул или списании задолженности.

«Обоснованными признаны около 10% жалоб — в том числе на некорректное установление сроков каникул, неправильное начисление процентов или списание денег после того, как каникулы предоставлены. Значительная часть проблем была связана с необходимостью доработать и перенастроить программное обеспечение, обучить сотрудников, внести изменения в инструкции и регламенты», — проинформировали в пресс-службе Банка России.

В итоге были проведены надзорные встречи с кредиторами, направлены адресные рекомендации по исправлению нарушений.

Также отмечается, что без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, количество заявок на реструктуризацию кредитов от физических лиц в декабре 2022 года незначительно выросло по сравнению с ноябрем (на 2%), а со стороны малого и среднего бизнеса осталось почти на прежнем уровне. Банки за месяц реструктурировали 77,7 тысячи кредитных договоров граждан на 35,6 млрд рублей и 2,8 тыс. договоров МСП на 64 млрд рублей.

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