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Сегодня, 10:54

В Башкирии 15% объектов недвижимости не имеют правообладателей

В Едином госреестре недвижимости учтено 4,5 млн объектов в Башкирии, из них 670 тыс. (15%) не имеют правообладателей, сообщил на совещании в правительстве руководитель Росреестра по РБ Петр Клец.

Объекты без официальных владельцев — в основном это здания и участки, документы на которые оформлялись до момента появления ЕГРН (31 января 1998 года). Или, построив помещение либо купив квартиру в ипотеку, владелец не регистрирует их в ЕГРН. В результате имущество остается «в тени», по нему не предъявишь налоговые претензии. В свою очередь, без правоустанавливающих документов владелец не сможет продать или передать в наследство свое имущество.

За 2021–2022 годы список зданий и земельных участков без официальных владельцев (их называют ранее учтенными) сократился на 265 тыс. Это положительно сказалось на доходах муниципалитетов. По данным минфина, доходы местных бюджетов в 2022 году выросли на 11,2% к 2021 году (более 151 млрд руб.). Поступления по налогу на имущество физлиц выросло на 20%, по земельному налогу — на 10%.

По данным УФНС по Башкирии, за последние три года количество объектов налогообложения в регионе увеличилось на 4%.

На данный момент муниципалитеты вовлекли в налоговый оборот 13 тыс. объектов с ранее возникшими правами. По таким имущественные налоги начисляются за три предыдущих года. В итоге в бюджет поступит 24,5 млн руб.

По итогам совещания премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил активизировать работу по сверке реестров муниципального имущества с ЕГРН и завершить работу по выявлению правообладателей. «Вопросы реализации дорожной карты и обозначенных поручений рассмотрим на аналогичном оперативном совещании в июле текущего года», — сказал он.

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