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Вчера, 14:51

В Башкирии вынесли на общественные обсуждения проект очистных сооружений «Кроношпана»

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Минэкологии Башкирии уведомляет о начале общественных обсуждений проекта очистных сооружений деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан-Башкортостан».

Строительство объекта планируется на территории индустриального парка «Уфимский». Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется возможность ознакомиться с проектной документацией и материалами по оценке воздействия на окружающую среду с 30 января по 12 марта 2023 года и выразить свое мнение в письменной форме путем внесения записей в журналы учета замечаний и предложений общественности по следующим адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 6 (администрация Уфимского района) или Уфимский район, деревня Кириллово, ул. Центральная, 66 (Кирилловский сельсовет). Замечания и предложения принимаются также на официальных сайтах администрации района и Кирилловского сельсовета. Общественные слушания состоятся 28 февраля 2023 года в 18.00 в здании школы деревни Дорогино (ул. Звездная, 43а).

Ранее «Башинформ» сообщал об общественных слушаниях по проекту деревообрабатывающего комплекса «Кроношпана», которые проводились в прошлом году.

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