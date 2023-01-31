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Вчера, 16:18

В Башкирии в 2022 году отремонтировали 120 км железнодорожных путей

В Башкирии в 2022 году отремонтировали 120 км железнодорожных путей — на 8,8% больше, чем в 2021-м, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Капитальный ремонт пути проведен на перегонах Талды-Булак – Приютово, Аксеново – Шафраново, Чишмы – Алкино, Уфа – Черниковка, Урман – Улу-Теляк, Серменево – Белорецк, а также на станциях Талды-Булак, Аксеново, Шафраново, Уфа, Черниковка, Урман, Улу-Теляк, по которым проходит основной поток грузовых и пассажирских поездов.

На этих участках выполнена сплошная замена 82 стрелочных переводов и более 85 км рельсошпальной решетки с укладкой нового бесстыкового пути.

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