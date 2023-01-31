В Башкирии в 2022 году не допущено случаев птичьего гриппа

В Башкирии в прошлом году не допущено случаев птичьего гриппа, зафиксирован один очаг африканской чумы свиней, сообщил руководитель управления по ветеринарии РБ Азат Зиганшин на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Эти болезни — самые опасные для животноводства как имеющие практически стопроцентную летальность и несущие большие экономические потери.

В республике крупные свиноводческие предприятия (в них содержится 97% поголовья) расположены в семи районах, в них необходимо предпринять возможные меры безопасности, которых не так уж и много, отметил главный ветврач РБ. Это 30-километровые буферные зоны вокруг свинокомплексов, в которых не должно быть диких кабанов. Слабозащищенные предприятия лучше перепрофилировать на содержание других сельхозживотных, и также не разводить свиней в личных хозяйствах. Хотя в республике произошла только одна вспышка африканской чумы свиней, аналогичные случаи происходили в соседних регионах, на расстоянии 100 км от башкирских свинокомплексов. Поэтому необходимы постоянные меры предосторожности.

В 2021 году в Башкирии было зафиксировано пять случаев вспышки птичьего гриппа. Они произошли в Туймазинском и Благоварском районах, в том числе на крупном племенном птицезаводе.

«На проведение мероприятий по ликвидации очагов было задействовано огромное количество физического труда личного состава организаций районов и госветслужбы, спецтехники и дезинфицирующего оборудования. Очаги были успешно закрыты, распространения не допущено. Благополучный статус республики восстановлен и сохранился в течение 2022 года. Этому способствовала своевременная вакцинация поголовья против гриппа птиц. Однако вакцины защищают только на 70%, и для минимизации рисков необходимо принимать дополнительные меры», — сказал Азат Зиганшин.