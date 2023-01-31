Чишминский маслоэкстракционный завод в 2022 году вложил в свою модернизацию 137 млн рублей

Крупнейший экспортер продукции АПК Башкортостана инвестировал в модернизацию 137 млн рублей

В Башкирии Чишминский маслоэкстракционный завод в 2022 году инвестировал в модернизацию объектов производства 137 млн рублей. В результате на предприятии увеличилась производительность, а потери в процессе производства снизились. В результате на заводе в прошлом году переработали 40,5 тысяч тонн семян рапса и произвели 17,5 тысяч тонн масла, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Заместитель премьер-министра Правительства Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил информагентству «Башинформ», что для достижения цели наращивания объёмов производства продуктов питания в регионе реализуется программа развития пищевой промышленности. В её рамках республиканский бюджет компенсирует 40% затрат на приобретение оборудования.

«Инвестиционные проекты по строительству и модернизации объектов перерабатывающей промышленности — это основной фактор для достижения поставленной задачи. Чишминский МЭЗ, который регулярно модернизирует производство и наращивает мощности, являясь при этом крупнейшим экспортером продукции АПК в регионе, это хороший пример для других предприятий отрасли», — сказал Ильшат Фазрахманов.

Подсолнечное масло является основной продукцией Чишминского МЭЗ. Его в 2022 году завод произвёл 117 тысяч тонн. В последние годы предприятие наращивает и производство рапсового масла, которое в основном экспортируется в Китай. До конца февраля планируется отправить в КНР два железнодорожных состава рапсового масла.

Добавим, с начала 2022 года из Башкирии на экспорт было отправлено 1878 партий кормов растительного происхождения общим объёмом 112,3 тыс. тонн. Продукция выработана на маслоэкстракционных предприятиях «Элеватор», «Чишминский МЭЗ» и сахарном заводе «Чишминский сахарный завод». Партии гранулированных подсолнечного шрота и свекловичного жома экспортированы в Китай и Латвию, передавало информагентство «Башинформ».