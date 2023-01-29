В России впервые вводятся национальные стандарты халяль. ГОСТы разработаны проектным техническим комитетом по стандартизации № 704 «Продукция и услуги Халяль», в состав которого входит Роскачество.

Стандарты вводятся в действие с 1 марта и 1 июня 2023 года соответственно и будут закреплены за проектным техническим комитетом.

При разработке первых национальных стандартов халяль учитывались требования международных стандартов, что в перспективе будет содействовать интеграции России в международные системы стандартизации халяль в качестве равноправного партнера и создаст благоприятные условия входа российских производителей в глобальный халяльный рынок.

Ранее с целью формирования эффективной и надежной инфраструктуры рынка халяльной продукции в России на правительственном уровне было принято решение о создании на базе Роскачества национального Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг. Деятельность Центра включает в себя стандартизацию, сертификацию, мониторинг качества продукции, а также продвижение сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.