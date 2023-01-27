В Башкирии в Перечне приоритетных — 39 инвестпроектов стоимостью 31,6 млрд рублей

По итогам 2022 года в Башкирии в Перечне приоритетных находятся 39 инвестпроектов с общей суммой инвестиций 31,6 млрд руб. и созданием 1,9 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в минэкономразвития РБ. Объем налоговых льгот, предоставленных этим проектам, составил 954,1 млн руб., а предоставленные им субсидии из республиканского бюджета — 143 млн руб..

Вице-премьер — глава МЭР РБ Рустам Муратов отметил, что, несмотря на экономические трудности, властям республики продолжат поступать предложения инвесторов в самых разных сферах — от придорожного сервиса и туризма до крупных промышленных производств.

Статус приоритетного инвестпроекта на сегодняшний день имеют 288 проектов на сумму инвестиций более 771,2 млрд руб. и созданием более 32 тысяч новых рабочих мест.

«Привлечение новых инвестиций в регион — очень важная задача, но еще большее внимание необходимо уделять максимальной эффективности этих вложений. Наряду с экономической, социальной и экологической эффективностью одним из критериев для включения инвестиционных проектов в Перечень приоритетных для оказания государственной поддержки в форме субсидий и налоговых льгот является эффективность их реализации с точки зрения пополнения республиканского бюджета», — прокомментировала вице-премьер — министр финансов РБ Лира Игтисамова.





