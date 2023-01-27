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Вчера, 21:24

Из Башкирии в 2022 году отправили в 1,5 раза больше контейнерных поездов

Минтранс РБ
Фото:Минтранс РБ

В 2022 году в Башкирии было сформировано 157 контейнерных поездов - на 52% больше, чем в 2021-м. Контейнерами перевозились химикаты и сода, лесные грузы, продовольственные товары и жмыхи. Отгрузка производилась в 15 направлениях, в том числе было организовано железнодорожное сообщение через Казахстан в Китай, сообщили в минтрансе РБ.

Рост контейнерных перевозок связан с развитием этих услуг, с обновлением инфраструктуры. Например, в мае прошлого года на станции Стерлитамак после реконструкции заработал грузовой терминал, напомнили в минтрансе.

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