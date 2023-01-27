Акциз на одну сигарету с 1 марта составит 3,5 рубля

С1 марта в стране вырастут акцизы на вейпы и сигареты. Соответствующий указ подписал президент РФ.

Акцизы на сигареты вырастут на 2%, на жидкости на вейпы и нагревательный табак — на 11%.

Акциз на 1 тыс. штук сигарет и папирос с марта составит как минимум 3536 руб. - около 3,5 руб. за одну сигарету и около 71 руб. за пачку сигарет.

В 2024 году акциз на табачные изделия вырастет до 3678 руб., в 2025 — до 3825 руб..

Ставка для систем нагревания табака вырастет с 7839 руб. за 1 кг до 8669 руб. за 1 кг. В 2024 — до 9016 руб., в 2025 году — до 9377 руб..

Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина вырастет с 18 руб. до 20 руб. за 1 мл. В 2024 году акциз вырастет до 21 руб. за 1 мл, в 2025 — до 22 руб..

Акцизы называют косвенным налогом. Им облагаются популярные товары — алкоголь, табак, ювелирные изделия, легковые автомобили, бензин. В структуре бюджета Башкирии акцизы традиционно составляют примерно 13%.

Как сообщал Башинформ, в окончательном варианте бюджета на 2023 год доходы были увеличены на 10 млрд руб. - в связи с прогнозируемым ростом налоговой базы минфин ожидает роста поступлений налога на прибыль организаций. Увеличен план по акцизам на нефтепродукты, которые пополнят дорожный фонд. Республиканский бюджет на 2023 год сверстан с доходами объемом 267,3 млрд руб..