В России объем наличных денег в обращении вырос за год на 2,3 трлн рублей

По данным департамента наличного денежного обращения Банка России, объем «кэша» на руках у граждан на 1 января составил 16,4 трлн руб. - на 2,3 трлн руб. больше, чем годом ранее.

Всплеск спроса на наличные наблюдался в течение 2022 года дважды. Первый раз — в конце февраля- начале марта, второй - в сентябре. В октябре объемы запроса наличных стали сокращаться. Повышался спрос на наличные и в декабре — традиционно перед новым годом.

Что касается структуры наличных, в общем количестве банкнот выросла доля 5-тысячных купюр (с 33% до 37%), уменьшилась доля банкнот в 1 тыс. руб. (с 22 до 20%) и 100 руб. (с 17 до 16%).