В прошлом году жители Башкирии приобрели полтонны драгоценных металлов для инвестиций

Счета в золоте были пополнены на 48 кг, или 233 млн рублей, а в серебре — на 455 кг, или 26 млн рублей. При этом количество совершенных операций с золотом и серебром оказалось примерно одинаковое: на них приходится по 42% от общего числа сделок.
Открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и в отделениях банка. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. При владении металлом более трех лет клиенту не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.