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Вчера, 14:38

В прошлом году жители Башкирии приобрели полтонны драгоценных металлов для инвестиций

В 2022 году жители Башкирии пополнили свои обезличенные металлические счета (ОМС) в Сбербанке на полтонны драгоценных металлов. Объем вложений составил 330 млн рублей, увеличившись в два раза по сравнению с 2021 годом.

Партнерский материал

Счета в золоте были пополнены на 48 кг, или 233 млн рублей, а в серебре — на 455 кг, или 26 млн рублей. При этом количество совершенных операций с золотом и серебром оказалось примерно одинаковое: на них приходится по 42% от общего числа сделок.

«Особенно хорошо защитные свойства драгметаллов проявляют себя во время турбулентности на рынках — в эти периоды металлы, как правило, начинают расти в цене. Так было в 2008-2011 годах, в разгар пандемии и в первом квартале 2022 года. Если проанализировать график стоимости золота за последние 10-15 лет, то можно увидеть, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережали инфляцию. Таким образом, эффективнее всего вкладываться в этот инструмент на долгий срок — от 3-5 лет, чтобы сберечь свои накопления от девальвации»,
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
«Большинство клиентов — около 98% — открывали ОМС без посещения офиса через СберБанк Онлайн. Тенденция на повышение количества онлайн-операций в 2022 году наблюдается по многим направлениям: кредитование физических лиц, жилищное кредитование, оплата продуктов и услуг и так далее»,
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

Открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и в отделениях банка. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. При владении металлом более трех лет клиенту не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.

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