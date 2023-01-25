В Башкирии продолжается строительство участка трассы М-12

Как сообщил в своих соцсетях вице-премьер правительства республики Алан Марзаев, сегодня председатель правления Росавтодора Вячеслав Петушенко проинспектировал ход строительства башкирского участка скоростной трассы М-12 Казань – Екатеринбург.

Работы на очередном участке начались в январе. Новая четырехполосная дорога протяженностью 275 км пройдет по Пермскому краю, Свердловской области и по территории трех районов Башкирии — Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского. На республику приходится половина дороги — 140 км.

Как сообщал ранее «Башинформ», на башкирском участке будет построено 15 мостов, 41 путепровод, 9 биопереходов для диких животных, 6 площадок для многофункциональных зон.

Две транспортные развязки обеспечат переход на другие дороги: Уфа – Бирск – Янаул и Бураево – Старобалтачево – Куеда.

Трасса пройдет в обход населенных пунктов, обеспечив безопасность жителей.

Дорога строится в рамках поручения президента РФ продлить трассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга, напомнил Алан Марзаев.

«Нам поставлена задача дать старт скоростному движению по трассе от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга уже в 2024 году, и после запуска М-12 время в пути сократится вдвое: от Казани до Екатеринбурга 7 часов, а от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга около 17,5 часов», - говорил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Участок Дюртюли - Ачит будет закончен в 2024 году. На проектирование, строительство и реконструкцию федеральных трасс в 2023–2024 годах Башкирия привлекла порядка 70 млрд руб.