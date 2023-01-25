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Вчера, 22:48

В Башкирии инвесторам предлагается 1 га земли под придорожный сервис в курортной зоне

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

Три участка государственных земель общей площадью более 1 гектара в Нуримановском районе Башкирии предлагаются инвесторам в качестве инвестиционной площадки под размещение объекта придорожного сервиса.

Земля находится возле дороги Иглино – Красная Горка – Павловка, по которой туристы заезжают на базы отдыха возле Павловского водохранилища — одного из самых популярных туристических объектов. Придорожный сервис здесь будет востребован клиентами, а инвесторам ценно то, что участок находится вблизи точек подключения к ресурсам.

Как сообщал «Башинформ», для повышения инвестиционной привлекательности региона инвесторам предлагаются удобные инструменты, в том числе презентации, виртуальные туры по свободным инвестплощадкам, готовые бизнес-предложения.

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