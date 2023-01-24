ВТБ в Башкирии выдал более 1,7 млрд рублей в рамках программ автокредитования

В 2022 году жители Башкирии заключили в ВТБ 1,9 тыс сделок на приобретение автомобиля на 1,7 млрд рублей. По итогам года Башкортостан вошел в тройку регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе по объемам автокредитования клиентов ВТБ.

В топ-5 регионов ПФО объему выданных автокредитов также вошли Республика Татарстан (3,27 млрд рублей), Пермский край (1,69 млрд рублей), Нижегородская (1,66 млрд рублей) и Саратовская (1,27 млрд рублей) области.

В Башкирии наиболее активным периодом в автокредитовании стал ноябрь – за этот месяц ВТБ выдал жителям республики автозаймов на 250 млн рублей.

Существенную положительную динамику рынок демонстрировал и в августе прошлого года, когда была возобновлена программа льготного автокредитования. В последний месяц лета объемы выдач автокредитов ВТБ в регионе составил 194 млн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем почти в1,5 раза.

Средний чек по итогам года в регионе составил 920 тыс рублей, увеличившись на 10% по сравнению с 2021 годом.

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались автомобили марки Lada – на них в 2022 году ВТБ выдавал каждый третий кредит. В топ-5 марок вошли также KIA, Hyundai, Haval, сместивший Volkswagen и Renault.