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24 Января , 10:58

ВТБ в Башкирии выдал более 1,7 млрд рублей в рамках программ автокредитования

Партнерский материал

В 2022 году жители Башкирии заключили в ВТБ 1,9 тыс сделок на приобретение автомобиля на 1,7 млрд рублей. По итогам года Башкортостан вошел в тройку регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе по объемам автокредитования клиентов ВТБ.

В топ-5 регионов ПФО объему выданных автокредитов также вошли Республика Татарстан (3,27 млрд рублей), Пермский край (1,69 млрд рублей), Нижегородская (1,66 млрд рублей) и Саратовская (1,27 млрд рублей) области.

В Башкирии наиболее активным периодом в автокредитовании стал ноябрь – за этот месяц ВТБ выдал жителям республики автозаймов на 250 млн рублей.

Существенную положительную динамику рынок демонстрировал и в августе прошлого года, когда была возобновлена программа льготного автокредитования. В последний месяц лета объемы выдач автокредитов ВТБ в регионе  составил 194 млн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем почти в1,5 раза.

Средний чек по итогам года в регионе составил 920 тыс рублей, увеличившись на 10% по сравнению с 2021 годом.

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались автомобили марки Lada – на них в 2022 году ВТБ выдавал каждый третий кредит. В топ-5 марок вошли также KIA, Hyundai, Haval, сместивший Volkswagen и Renault.

«В 2022 году серьезную поддержку автомобильному рынку оказала льготная госпрограмма, в рамках которой клиенты получали весомую скидку на транспортные средства. В 2023 году ВТБ возобновил выдачи по ней . Дисконт от цены автомобиля в Башкирии по-прежнему составляет 20%. Уверен, что продление госпрограммы позволит поддержать большее количество клиентов, приобретающих транспортные средства, а также укрепит положение отечественных автопроизводителей. По нашей оценке, за счет выгодных условий кредиты на льготных условиях по-прежнему будут востребована населением. Мы ожидаем, что в первом квартале около 40% выдач на рынке придется именно на такие сделки»,
прокомментировал управляющий ВТБ в Башкирии Станислав Морилов.
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