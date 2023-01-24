Минсельхоз России переориентируется на поддержку крупных молочных проектов

Минсельхоз России с 2024 года планирует поддерживать наиболее «эффективные и финансово-устойчивые проекты», сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев на XIV съезде Национального союза производителей молока.

По его словам, таковыми являются проекты, рассчитанные на количество коров не менее 1 тыс. «Мы видим, что рентабельность по этим проектам в полтора-два раза выше, чем рентабельность по более маленьким проектам, и сроки окупаемости, соответственно, значительно короче», – сказал он.

В форуме участвовала и делегация Башкортостана под руководством вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. Он отметил, что ведомство еще в 2022 году взяло направление именно в сторону крупных животноводческих проектов, - в регионе запланировано построить 50 индустриальных молочных ферм к 2030 году. С такой фермой среднее предприятие сможет зарабатывать до 500 млн руб. в год.

По словам вице-премьера — куратора башкирского АПК, в активной фазе реализации сейчас находятся 20 инвестпроектов по строительству индустриальных молочных ферм. Часть объектов уже запущена в эксплуатацию.

«Поэтому задачу по строительству 21 индустриальной фермы к 2024 году, поставленную Главой РБ Радием Хабировым в 310-м Указе, однозначно выполним. Начинаем планировать и строить в ближайшие годы еще ряд молочных комплексов, чтобы довести количество таких объектов до 50 к 2030 году. Точки строительства таких ферм в районах нам необходимо определить уже в 2023 году. Мы видим, что федеральное финансирование будет ориентировано именно на такие проекты. Развитие крупных ферм позволит нарастить производство товарного молока и обеспечить продукцией не только республику, но и другие регионы», – прокомментировал Ильшат Фазрахманов.