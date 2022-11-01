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1 Ноября , 09:31

В Калининском районе Уфы выявили незаконное подключение уличных фонарей к электросети

В Калининском районе Уфы выявили незаконное подключение уличных фонарей к электросети. Факты безучетного потребления электроэнергии были пресечены сотрудниками ресурсной организации в деревне Самохваловка под Уфой. Было отключено 22 светильника уличного освещения.

Всего энергетики выявили 78 светильников, незаконно установленных на опорах ЛЭП в населенных пунктах Самохваловка и Елкибаево.

Как выяснилось, администрация Калининского района Уфы и городское управление по обеспечению жизнедеятельности не предприняли действий для заключения договоров электроснабжения. В результате безучетного потребления «нагорело» порядка 80 тыс. кВт.ч, материальный ущерб составил несколько сот тысяч рублей.

Кроме того, энергетикам удалось обнаружить, что светильники были смонтированы на опорах линии электропередачи с нарушением технических требований. Это в недалеком будущем неминуемо привело бы к аварийным отключениям ЛЭП и срыву энергоснабжения населенного пункта.

В администрации Калининского района столицы пояснили, что фонари были незаконно установлены жителями и подключены к сетям электроснабжения самовольно, без соблюдения требований технических условий, без договора и счетчиков. 

«Ранее рассматривался вариант передачи светильников на баланс МУЭСП „Уфагорсвет“, но так как светильники установлены не по нормативу, принять их на баланс предприятие не может», — прокомментировали в муниципалитете.

В администрации района добавили, что в 2022 году в селе Самохваловка на улицах Полынка Просторной, Вольной установили 30 светодиодных светильников.

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