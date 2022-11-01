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1 Ноября , 09:15

В бюджет Башкирии поступило более 2,9 млрд рублей дохода от использования земель

В бюджет Башкирии поступило более 2,9 млрд рублей дохода от использования земель. Об этом в ходе совещания по повышению доходного потенциала земельных участков республики заявил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

«В этом году доходы от аренды и продажи земельных участков составили 2,9 млрд рублей. До конца года они должны достигнуть 4,17 млрд рублей. Как правило, основной объем поступлений приходится на IV квартал», — сказал Андрей Назаров.

По информации пресс-службы правительства региона, в этом году подготовлены и проведены свыше 1 100 торгов в форме аукционов по продаже права аренды земельных участков общей площадью 40,8 тысячи га. В результате в местные бюджеты поступило свыше 291 млн рублей. Таким образом, за 9 месяцев 2022 года минземимуществом РБ проведены мероприятия, обеспечившие рост количества собственников земельных участков и, соответственно, значительный рост объема поступлений в бюджеты муниципальных образований.

Перераспределение полномочий в целях повышения эффективности использования земельных участков и усиление контроля в сфере земельных отношений позволило стандартизировать порядок предоставления земельных участков, в том числе за счет перевода услуг в электронный вид и внедрения экстерриториального принципа их предоставления. В настоящее время 26 услуг земельно-имущественной сферы переведены в электронный вид, порядка 60% всех обращений принимаются в электронном виде.

В ходе совещания также обсудили ликвидацию задолженности арендаторов земель перед местными бюджетами.

«Нами активно ведется работа с задолженностями. Более 7 тысяч претензий только в этом году нашими специалистами было направлено в суд. Из них 1190 уже было рассмотрено в суде, а 818 из них было удовлетворено», — пояснила министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Напомним, до 31 декабря 2022 года в Башкортостане продлен срок выкупа земельного участка по льготной стоимости, которая составляет 25% от его кадастровой стоимости. При этом землепользователям предоставляется право выкупа земельных участков в рассрочку сроком до 3 лет при условии оплаты первоначального взноса в размере не менее 30% стоимости земельного участка по договору.

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