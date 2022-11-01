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1 Ноября , 10:08

В Башкирии с начала года количество недостроенных зданий и дорог сократилось на 15%

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

В Башкирии с начала года количество недостроенных зданий и дорог сократилось на 15%. Сейчас в регионе 1,7 тыс. объектов незавершенного строительства. Более активная динамика в дорожном строительстве: число незавершенных дорожных объектов сократилось на 60%  — если на начало года в реестре числился 141 объект, в октябре их стало 85. Цифры озвучил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров на совещании, где рассматривались меры, принимаемые на муниципальном уровне.

30 сентября правительство РФ утвердило комплексную государственную программу «Строительство». Она предполагает пятилетний горизонт планирования. Количество незавершенных объектов по стране к 2027 году должно уменьшиться в два раза. В Башкирии поставлена более высокая планка — на 70%: с 694 объектов на 1 января 2022 года до 208 на 31 декабря 2022 года на муниципальном уровне.

В минэкономразвития РБ считают, что для достижения результата нужно завершить порядка 200 объектов, из них 130 приходятся на Уфу, обладающую наибольшим экономическим потенциалом. Остальные 70 — находятся в Салавате, Мелеузовском, Уфимском, Чишминском, Учалинском и Белорецком районах.

В минтрансе РБ проинформировали, что сейчас в стадии строительства находятся 52 объекта на сумму 16,4 млрд руб., в том числе Восточный выезд и дорога Бирск - Тастуба - Сатка, которые являются финансовоемкими проектами.

Премьер-министр Башкирии поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль и обеспечить завершение процедур документального оформления объектов незавершенного строительства с учетом территориальной принадлежности.

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