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1 Ноября , 12:48

В Башкирии актуализируют порядок субсидирования инвестпроектов в АПК

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров одобрил проект постановления правительства, касающийся актуализации порядка субсидирования на создание и модернизацию объектов АПК, а также на уплату процентов по соответствующим инвестиционным кредитам.

Как подчеркнул на совещании в правительстве Андрей Назаров, федеральное финансирование на эти цели ежегодно увеличивается. Так, если в прошлом году было выделено 7,2 млрд рублей, то в этом году — почти 8 млрд рублей.

«Поддерживается строительство или модернизация молочных ферм, овощехранилищ, семеноводческих центров и селекционно-генетических центров в птицеводстве. Башкирия активно участвует в этой программе. За последние пять лет в республику привлечено почти 700 млн рублей из федерального бюджета, — констатировал премьер-министр. — За время действия программы субсидирования части процентной ставки инвесткредитов, с 2006 года государственная поддержка оказана 546 хозяйствам региона на сумму 9,8 млрд рублей».

Как пояснил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, изменения коснутся предоставления субсидий из республиканского бюджета на частичное возмещение затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК и перерабатывающей промышленности (капексы), а также — на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

В частности, до 10 дней сокращен срок, в течение которого принимаются заявки от участников отбора для предоставления субсидий. Кроме того, в отборе теперь могут участвовать сельскохозяйственные товаропроизводители с задолженностью по налогам, сборам, страховым взносам, не превышающей 300 тысяч рублей.

Также участник отбора не должен числиться в Реестре недобросовестных поставщиков, а сроки достижения результатов предоставления субсидии могут быть продлены на 24 месяца.

Между тем, в  этом году конкурсный отбор минсельхоза России прошли два республиканских крупных инвестиционных проекта по созданию объектов АПК.

«В общей сложности, на 600 млн рублей будет просубсидировано строительство животноводческих комплексов компаний „Северная Нива Башкирия“ и МФ „Урожай“. Сегодня оба хозяйства являются лидерами в производстве молока в республике», — констатировал Андрей Назаров.

Автор:Галина Бахшиева
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