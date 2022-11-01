Ко Дню народного единства в Уфе откроют важные социальные и инфраструктурные объекты

Ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, в Уфе организуются патриотические и познавательные мероприятия.

Одним из значимых событий станет церемония открытия памятной стелы «Уфа – город трудовой доблести», которая запланирована на 3 ноября в 10 часов. Место ее установки выбрали горожане в результате голосования. Двадцатиметровая стела расположилась на благоустроенной набережной реки Белой, справа от автомобильных мостов при въезде в город.

Также в этот день состоится открытие транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди и обновленного Демского парка.

В 14.00 в Городском дворце культуры выступят мастера искусств в рамках межрегионального патриотического марафона «Подвиг в тылу», посвященного 80-летию строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.

В 17.00 в конгресс-холле «Торатау» состоится вечер, посвященный Дню народного единства, где, в частности, выступят артисты уфимского ансамбля песни и танца «Мирас».