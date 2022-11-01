Доходы мобилизованных не учитываются при оценке нуждаемости их семей для получения соцподдержки

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как подчеркнули в правительстве, принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне.

«Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идёт о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, социальный контракт, — говорится в официальном сообщении. — Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации».