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31 Октября , 11:47

В Уфе площади ТРК «Иремель» выставлены на продажу за долги управляющей компании

Яндекс.Карты
Фото:Яндекс.Карты

В Уфе недвижимость банкротного ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» выставлена на продажу. По информации УФНС по РБ, объявлен открытый аукцион для реализации 19,2 тыс. кв. м (37,2% площадей) здания ТРК «Иремель» по ул. Менделеева, 137. Начальная цена недвижимости — 552 млн руб. Торги состоятся в конце ноября. 

Управляющая компания «УХБК» была признана банкротом летом 2018 года в связи с проблемами ее собственника — предпринимателя Марселя Юсупова. УХБК выступала поручителем по кредитам крупного производителя индейки ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури», долг которого перед банком составлял 10 млрд руб. Имущество банкрота постепенно продается. БПК пережил банкротство, его передали инвестору, и сейчас предприятие продолжает работу.  

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