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31 Октября , 10:27

Инвесторам предлагают вложиться в деревообрабатывающее предприятие в Башкирии

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

В Башкирии подготовлен новый бизнес-кейс — создание производства по переработке древесины в Аскинском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, проект потребует вложений в объеме 81,5 млн руб. на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и транспорта.

Предполагается, что предприятие будет производить более 7 тыс. тонн пеллетов в год. В Аскинском районе для этого имеется сырьевой потенциал — площадь лесов здесь более 133 тыс. га.

Кейс содержит расчет финансово-экономических показателей, возможные меры господдержки —включение в Перечень приоритетных инвестпроектов, освобождение от налога на имущество организации и предоставление субсидии на компенсацию затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.

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