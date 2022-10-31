Ак Барс Банк предлагает бизнесу бесплатно покупать и продавать юани

Ак Барс Банк запустил уникальную акцию для малого бизнеса — до конца декабря новые и действующие клиенты могут бесплатно открыть валютный счет в юанях и проводить конверсионные операции по валютной паре CNY/RUB от 0% без дополнительных комиссий и биржевых сборов.

Кроме того, Ак Барс Банк обслуживает валютные переводы в российских рублях, дирхамах ОАЭ, турецких лирах, казахстанских тенге, японских иенах, таджикских сомони, киргизских сомах, азербайджанских манатах, армянских драмах, евро, долларах США, узбекских сумах и белорусских рублях.

Узнать подробности и открыть валютный счет можно по ссылке.