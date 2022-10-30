С начала года в Уфе выявлено 374 опасных детских площадок

С начала года в Уфе выявлено 374 небезопасных детских игровых площадок. Об этом сообщает городской центр общественной безопасности.

Для выявления травмоопасных элементов жилищными предприятиями регулярно осуществляется мониторинг внешнего вида и технического состояния детских игровых площадок, по результатам которого травмоопасные элементы ремонтируются, а при отсутствии такой возможности – демонтируются.

Помимо самих игровых площадок при осмотре проверяются и прилегающие к ним территории на наличие посторонних предметов – бетонных блоков, камней, столбов, спиленных деревьев и иных элементов, которые могут привести к травмированию детей. В обязательном порядке осматриваются люки колодцев.

Наряду с ремонтом детских площадок и демонтажем травмоопасного оборудования проводится работа по замене детских площадок старого образца на новые сертифицированные спортивно-игровые площадки

Новые площадки устанавливаются за счет средств городского бюджета, реализации программы поддержки местных инициатив, а также республиканских и федеральных программ.