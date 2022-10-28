Жителей 25 городов и районов Башкирии приглашают на сельхозярмарки

В 25 городах и районах Башкирии 28, 29 и 30 октября состоятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства. Об этом сообщили в министерстве торговли и услуг региона.

В общей сложности за эти три дня будут работать 32 ярмарочные площадки. Традиционно большинство сельхозярмарок организуют в предстоящие выходные дни — субботу и воскресенье. Адреса и контактные данные собраны на сайте Минторга Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», 29 и 30 октября в Уфе также состоятся очередные сельхозярмарки выходного дня. Так, в субботу, 29 октября, ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды - от Таллинской до Ухтомского, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина, на площадках по улице Рабкоров возле домов №№ 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 30 октября, сельскохозяйственные ярмарки продолжат свою работу, за исключением площадок на улице Правды и возле парка «Волна».